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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Bolu D-100 Karayolu'nda 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - Bolu D-100 Karayolu'nda 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazada araçtan çıkamayan yaralı kadın ise sağlık ekipleri tarafından sedyeyle kurtarıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Çelik yönetimindeki 06 HB 1518 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Almanya uyruklu Sieglinde Özdemir idaresindeki 14 BF 008 plaka otomobil çarpıştı.

Kazada, İsmail Çelik'in otomobilinde bulunan Munire İlhande (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkamayan yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından sedye yardımıyla çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Munire İlhande, tedavisi için İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünün sol şeridi kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden 2 şerit olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

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