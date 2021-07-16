Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur Ş. idaresindeki 67 UA 396 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada Ereğli istikametinden gelen Şeyda Ö. idaresindeki 67 SL 847 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 67 SL 847 plakalı otomobil savrularak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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