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Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | Güncel

- Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İSTANBUL (İHA) - - Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşların ise park halindeki araçlarının üzerini temizlediği görüldü.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle yollar buz pistine döndü. Kağıthane'de ise kar nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşların ise park halindeki araçlarının üzerini temizlediği gördü. Ayrıca kar küreme araçlarının da çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Güncel, Haber

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