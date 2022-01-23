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Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | Yerel

- Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti Bursa'da etkisini sürdüren kar yağışı, otomobilleri yoldan çıkardı.

BURSA (İHA) - - Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

BURSA - Bursa'da etkisini sürdüren kar yağışı, otomobilleri yoldan çıkardı. Karla kaplanan yolda ilerlemeye çalışan otomobiller, zor anlar yaşadı.

Bursa'da aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle yollar buz pistine döndü. Aniden bastıran kara ve Valiliğin hava durumu uyarılarını dikkate almayan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Düz yolda sağa sola gitmeye başlayan otomobiller, diğer araç kameralarından böyle görüntülendi. Bazı sürücülerin ise, düz ilerleyememesi drift yaptığı izlenimini ortaya koydu.

Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

Otomobiller karda ilerlemekte güçlük çekti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

Bursa, kar, Yerel, Haber

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