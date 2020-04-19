Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı ISPARTA'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

ISPARTA'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü yolu üzerinde meydana geldi. M.H.'nin kullandığı 32 HH 394 plakalı otomobile karşı yönden gelen R.G.'nin kullanığı 32 AU 070 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA