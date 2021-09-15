Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alaplı'ya bağlı Mollabey köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Murat Y. idaresindeki Renault marka otomobil, Abdullah E.'nin kullandığı 67 AAB 377 plakalı Renault marka hafif ticari kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Murat Y. ve Abdullah E. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Nermin Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsmail Yasin Akçın-İHA)

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Haber: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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