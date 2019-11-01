Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı

01.11.2019 14:42

Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.



Alına bilgilere göre; Bilecik'te Osmaneli istikametine gitmekte olan 41 ACC 801 plakalı otomobil sürücüsü Elif Türken (28) Gülümbe Rampalarına geldiğinde yolun yağıştan ıslak olması sebebiyle aracının direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kayan araç ilk olarak sol tarafındaki bariyerlere, ardından karşı yönden gelen Yaşar Alün (57) idaresindeki 26 DY 593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştılar. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle kapanan yol, trafik ekiplerince tek şeritten kontrol olarak verildi. Araçların çekici yardımı ile olay yerinden çekilmesiyle Bilecik-Osmaneli karayolunda trafik normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İHA