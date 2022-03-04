Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Göre kasabasında B.Ç. yönetimindeki 34 BRE 740 plakalı hafif ticari araç ile E.E yönetimindeki 50 FA 666 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. - NEVŞEHİR