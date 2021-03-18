Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

18.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:13
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpışırken, takla atan araç elektrik direğine çarparak durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpışırken, takla atan araç elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaza, ilçeye bağlı Tersaneler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine giden Satı Kaan C. idaresindeki 67 LR 175 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan ana yola çıkış yapan Bahar Ç. (47) idaresindeki 41 N 2624 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası Bahar Ç.'nin kullandığı otomobil refüje çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı Bahar Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Satı Kaan C. ise kaza ile ilgili polis ekiplerine bilgi verirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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