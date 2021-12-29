Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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