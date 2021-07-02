OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI 9 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI 9 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarakmış ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

KARS'ın Sarakmış ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 04 AAJ 622 ve 34 DDJ864 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobildeki 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 9 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Sarıkamış İlçe ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI 9 YARALI
OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI 9 YARALI
OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI 9 YARALI
OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI 9 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Lütfü Türkkan Vladimir Putin
Magazin Tarkan Alişan Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mustafa Er Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİLLER KAFA KAFA ÇARPIŞTI 9 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:22:02. #1.15#

title