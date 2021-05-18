Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü Kazada otomobilin tekeri çıktı, aküsü fırladı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kazada otomobilin tekeri çıktı, aküsü fırladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada çarpışmanın şiddetiyle bir otomobilin lastiği söküldü, aküsü fırladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, aynı istikamete giden O.A. yönetimindeki 38 LR 636 plakalı Mercedes marka otomobil ile Ö.K. yönetimindeki 38 JZ 044 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik bariyerinin de devrildiği yolda güvenlik önlemi alırken, yolu da trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ayrıca, kazanın şiddetiyle otomobiller kullanılamaz hale gelirken, 38 JZ 044 plakalı otomobilin lastiği söküldü, aküsü fırladı. Kazaya karışan otomobiller yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç