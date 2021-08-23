Otomobiller çarpıştı, biri bahçeye daldı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobiller çarpıştı, biri bahçeye daldı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı, biri bahçeye daldı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Eski Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 58 NU 991 plakalı Hyundai marka otomobil ile S.M. yönetimindeki FÜ BE 777 yabancı plakalı Mercedes marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 NU 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçelik alana girdi. Kazada bahçeye giren otomobilde bulunan 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan Ş.M.C., H.B.A., T.A. ve L.Ç. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Korku dolu dakikalar kameralarda! 1 saniye arayla ölümden kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Kaan Yıldırım Davut Güloğlu Fahriye Evcen
Spor Marcao Gervinho Mert Günok Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobiller çarpıştı, biri bahçeye daldı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:21:34. #1.14#

title