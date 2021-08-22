İki otomobil çarpıştı: 1 'i bebek 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 'i bebek 4 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobilde ki 1'i bebek 4 kişi yaralandı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bahçeye giren otomobilde ki 1'i bebek 4 kişi yaralandı.