Otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Seval Aydınlık idaresindeki 44 ABG 139 plakalı otomobil, Besni-Gaziantep kara yolunda karşı yönden gelen Celal Parlak idaresindeki 27 RL 913 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren