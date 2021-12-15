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Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ULUKIŞLA, NİĞDE (İHA) - Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla D-805 karayolu Kolsuz rampasında Ali U. yönetimindeki 51 AY 483 plakalı otomobil, Musa A'nın kullandığı 51 ABF 427 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ali U., Musa A. ve M.Ö., M. K.ve K.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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