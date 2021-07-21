OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI
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OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bandırma- Erdek karayolunun 10'uncu kilometresi Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Servet Ç. yönetimindeki 45 EM 152 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış A. yönetimindeki 10 NE 500 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su kanalına düştü. Barış A. ile yanındaki Hayrünisa B. ve Zümra B. ile diğer araçtaki Servet Ç. ve Neşe Ç. yaralandı.

Yaralıların yardımına koşan çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen araçta sıkışan Servet Ç. ve Neşe Ç. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI
OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI
OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI
OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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