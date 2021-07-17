Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır Yolu Narince köyü kavşağında meydana geldi. Mevlüt Saltaş yönetimindeki 34 JG 2605 Fiat marka otomobil ile Süleyman Erdinç yönetimindeki 07 ABB 827 plakalı Dacia marka otomobil Narince köyü kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Mevlüt Saltaş, Leyla Saltaş, Memet Saltaş, Ayhan Erdinç ve Mehmet Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı