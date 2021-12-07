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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı 38 NK 913 plakalı otomobil ile 38 AEU 591 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 11. cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 NK 913 plakalı otomobil takla atarken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobillerde bulunan 4 kişi; ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından otomobiller çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

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