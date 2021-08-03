Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada R.A idaresindeki 58 BF 264 plakalı otomobil ile A.S. idaresindeki 38 YK 408 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 38 YK 408 plakalı otomobil, park halindeki 33 BCB 34 plakalı ticari araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 58 BF 264 plakalı otomobilin sürücüsü R.A. ile birlikte diğer araçta bulunan A.S., Z.S.S. ve Ş.S yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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