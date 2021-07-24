Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden İbrahim Ütebay idaresindeki 31 AEF 824 plakalı Citröen marka otomobil ile karşı istikametten gelen Samet Çetin idaresindeki 06 FB 0102 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobillerde bulunan Fatma Üyen, İsmet Kılınç, Aygül Kılınç ve Kazım Tanrıkulu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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