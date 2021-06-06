Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Opel marka 27AFS311 plakalı araç seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Renault marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı