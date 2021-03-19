Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

19.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:33
Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kale Yolu Eski Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, biri ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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