Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kale Yolu Eski Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sine olay yerinde müdahale edilirken, biri ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı