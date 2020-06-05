Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı Van'ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

05.06.2020 20:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:03

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 65 LE 704 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkan Z.A. idaresindeki 52 LK 503 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda ise büyük hasar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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