Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
05.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:35

Van'ın Muradiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 65 LE 704 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkan Z.A. idaresindeki 52 LK 503 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda ise büyük hasar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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