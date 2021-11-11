Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Boğazkale ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki 06 BC 2373 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın otomobillerden birinin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü öldü, 5 kişi yaralandı

 İki otomobilin çarpıştığı feci kazada baba ile oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı feci kazada baba ile oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

 3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasıyla ilgili korkunç iddia: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk

3 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı servis kazasıyla ilgili korkunç iddia: Bayır aşağı çok hızlı gidiyorduk
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title