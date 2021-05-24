Otomobiller çarpıştı : 2 yaralı
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Otomobiller çarpıştı : 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı : 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl mahallesi 1002 ve 1003 nolu caddelerin birleştiği kavşakta medyana geldi.

A.Y. idaresindeki 78 AAJ 768 plakalı aracıyla 5000 Evler istikametinden kavşağına geldiği esnada 1003 nolu cadde istikametinden kavşağa giren H.G. idaresindeki 10 ZU 648 plaka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 78 AAJ 768 plakalı araçta yolu olarak bulunan E.Y. ve H.C. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polislerinin incelemesi sonrası her iki araç olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Otomobiller çarpıştı : 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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