Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Furkan K.'nın kullandığı 38 ABH 321 plakalı Renault marka otomobil ile İlknur K.'nun sürücüsü olduğu 38 ZU 976 plakalı Peogeot marka otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulans ile hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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