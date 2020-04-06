Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erciyes Bulvarı ile Kartal Bulvarı'nın kesiştiği yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 ADF 932 plakalı otomobil ile 16 UD 566 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA