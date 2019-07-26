Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te, iki otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Şeyh Mansur kavşağında M. P. yönetimindeki 79 AT 810 plakalı otomobil ile N.Ç. yönetimindeki 34 SN 5872 otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri M.P. ile N.Ç. yaralandı. Yaralanan 2 sürücü 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA