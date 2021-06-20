OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'da çarpışan otomobillerden biri devrildi, diğeri refüje çıkarak durdu.

AFYONKARAHİSAR'da çarpışan otomobillerden biri devrildi, diğeri refüje çıkarak durdu. Devrilen araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarılarak, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün gece Hasan Karaağaç Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki özel bir hastanenin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 BS 176 plakalı otomobil kavşakta Murat T. yönetimindeki 03 DV 117 plakalı otomobille çarpıştı. Murat T.'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak yol ortasında yan yattı. Diğer araç ise refüjde durabildi. Kazada sürücü Murat T. yan yatan araçta sıkışarak yaralandı. Olayı görenlerin verdiği bilgi ile olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI YOĞUN BAKIMDA

AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından sürücü Murat T.'yi çıkarabildi. Murat T. ambulansla kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre ilerideki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Murat T.'nin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı