Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ - Haberler | 3. Sayfa

Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tansu Çiller caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 Y 1155 plakalı otomobil ile 01 EMH 68 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

Lüks cipi bahçede görenler şaştı kaldı! Uçma anı kameralara saniye saniye yansıdı
Lüks cipi bahçede görenler şaştı kaldı! Uçma anı kameralara saniye saniye yansıdı
Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Traktörün çarptığı çocuk, hayatını kaybetti
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:21:17. #1.14#

title