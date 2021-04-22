Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samandağ'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tansu Çiller caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 31 Y 1155 plakalı otomobil ile 01 EMH 68 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ