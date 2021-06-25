Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı

Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Gürün yolu sanayi çıkışında meydana geldi. Sivas istikametine giden B.Ç.(20) yönetiminde ki 58 PC 456 plakalı Tofaş marka otomobil ile sanayinden çıkan G.A. (50) yönetimindeki 10 BH 379 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve Polis ekiplerine haber verdi. Kaza da 58 PC 456 plakalı otomobilde bulunan S.Ç.(70) yaralandı. S.Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Otomobiller çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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