Otomobiller Çarpışıp, Tarlaya Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2 otomobil, çarpışarak, tarlaya devrildi. Kazada Celile Taş (55) yaşamını yitirdi, sürücüler dahil 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Nusaybin'e bağlı İpekyolu Mahallesi Girmeli köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 NR 8768 ile 33 SC 121 plakalı otomobiller, çarpışarak, tarlaya devrildi. Kazada, 33 SC 121 plakalı araçta sıkışan Celile Taş, hayatını kaybederken, sürücüler ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 3 yaralıyı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arama- kurtarma ekibince Celile Taş'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna götürüldü.

- Mardin

Kaynak: DHA