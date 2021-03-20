Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

20.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:40

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 23 P 5133 plakalı otomobil ile İ.Ö. idaresindeki 06 BJ 1374 plakalı araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 23:13:57. #1.14#
title