Otomobille yolunu kestiği DJ'yi cadde ortasında vuran şüpheli tutuklandı

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde DJ Sercan Dal'ı (28) otomobiliyle giderken, önünü keserek tabancayla göğsünden vurarak yaralayan Niyazi İpek (46), tutuklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobille ilçe merkezine seyir halinde olan Niyazi İpek, aynı istikamette seyir halinde olan önceden husumetli olduğu öne sürülen Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durdu. İki sürücü de otomobillerinden inerek tartışmaya başladı. Niyazi İpek bu sırada elindeki tabancayla Dal'a ateş açtı. Sercan Dal, göğsünden yaralanmasına rağmen yolda duran minibüsün arkasına saklandı.

Sercan Dal'ı yaralayan Niyazi İpek, birlikte kaçtığı Emin İ.'yle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emin İ. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Niyazi İpek tutuklanarak cezaevine gönderildi.