Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
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Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin durudurup arama yaptığı otomobilde 496.74 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
06.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:38
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin durudurup arama yaptığı otomobilde 496.74 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Van'dan Salihli'de piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirileceğini tespit eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 4 Ağustos akşamı, ilçe girişinde önlem aldı. Şüpheli araçları durdurup, arama yaptı. Otomobillerden birinde yapılan aramada 496.74 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki F.B. ve A.R.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


- Manisa

Kaynak: DHA

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