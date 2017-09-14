Otomobille Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Karamanlı'dan Burdur istikametine giden Mürsel Çavdar'ın kullandığı 26 AK 111 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kazım Keskin idaresindeki 32 HD 443 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork takılı traktör ile otomobil tarlaya devrildi. Traktörün römorkundaki bidonlarda bulunan salçalar yola savruldu.



Kazada, traktör sürücü Keskin ile traktörde bulunan eşi Rukiye Keskin, Emine Dudu Kutlu, otomobil sürücüsü Çavdar ile araçtaki yolculardan eşi Merve Çavdar ve bir yaşındaki oğlu İsmail Çavdar yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.