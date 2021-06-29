OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada İsmail Gencer yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada İsmail Gencer yaşamını yitirdi, aynı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Boğazkent Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Birkan G.'nin kullandığı, üzerinde plakası bulunmayan traktör ile İsmail Gencer'in kullandığı 42 BE 046 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil traktörün arkasında takılı zirai aletin altına girerek sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü koltuğunda sıkışan İsmail Gencer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta bulunan yaralılar Nezahat Tiryaki ve Anakız Kocaoğlu ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının ilk otopsisinin ardından İsmail Gencer'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Birkan G. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI
OTOMOBİLLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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