Otomobille tırın çarpıştığı kazada karı-koca öldü, bir çocuk yaralandı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, 9 yaşında bir çocuk ise yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, 9 yaşında bir çocuk ise yaralandı. Hacı Osman Elbüken'in kullandığı 38 D 3404 plakalı otomobil, Yahyalı-Dikme kara yolu İlikören mevkisinde, Fatih Ö. yönetimindeki 34 JN 5974 plakalı tır ile çarpıştı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yapığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Elbüken ile araçta bulunan eşi Elif Elbüken'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 9 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü Fatih Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA