Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
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Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti

Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da otomobil ile bir tırın çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti.

Konya'da otomobil ile bir tırın çarpıştığı kazada baba ve kızı hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Konya-Ereğli yolu Tatlıcak Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan 73 yaşındaki Kemal Keklik idaresindeki 33 DVD 75 plakalı Peugeot marka otomobil, mahalle girişinde durarak şehir merkezi istikametine U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada aynı yöne giden B.K. (28) idaresindeki 42 DJ 311 plakalı Mercedes marka tır, manevra yapan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Kemal Keklik ve kızı Meryem Keklik'in (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yolda trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve kızının cansız bedenleri Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti
Otomobille tır çarpıştı, baba kız hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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