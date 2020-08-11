Otomobille ticari araç çarpıştı: 5 yaralı Otomobille ticari araç çarpıştı: 5 yaralı Gaziantep'te otomobille ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Otomobille ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobille ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Rasafyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A yönetimindeki 27 UN 799 plakalı Seat marka otomobil ile A.C idaresindeki 27 BLD 20 plakalı Fiat marka ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan F.A, Ö.A ve A.A. yaralandı. Yaralılar, 112 tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA