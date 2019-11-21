Otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı

21.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:17

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Recep Sivrikaya'nın kullandığı 59 LP 960 plakalı otomobil, Kemal Tokuroğulları idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla, Gürgen Bayırı mevkisindeki rampada çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra Sivrikaya ve tarım aracında bulunan Gülnur ve 4 yaşındaki oğlu Pusat Tokuroğulları yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA