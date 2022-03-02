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Otomobille tanker çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobille tanker çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile tankerin çarpıştığı kazada, savrularak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile tankerin çarpıştığı kazada, savrularak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., idaresindeki 26FTP 727 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 AFZ 821 plakalı tanker ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araç ters dönerek durabildi. Kazada sürücüsü ile M.E., araçta bulunan O.T., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karahisar, Otomobil, Tanker, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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