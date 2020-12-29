Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu
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Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu

29.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:36
Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. 70 yaşındaki sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Musa Tüney'in (70) kullandığı 45 ZB 8787 plakalı otomobil, Eski İzmir yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak takla attı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Musa Tüney, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan tedavi sonrasında hastaneye gitmek istemediğini belirtip tedaviyi ret ederek ambulanstan indi.

Yaşlı adam bir ağrısı veya şikayeti bulunmadığını dile getirdi ve tedaviyi kabul etmedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İlker Uyar/İHA)

Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu
Otomobille takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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