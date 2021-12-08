ANKARA (DHA) - Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis

ANKARA'da, yolda yürüyen B.K. (31) adlı kadını otomobille takip ederek sözlü olarak tacizde bulunup, aracıyla yerde sürüklediği suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Zeki Ö., 'cinsel taciz'den 2 yıl, 'kasten yaralama'dan 1 yıl hapse çarptırıldı.

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, 5 Şubat 2018'de meydana gelen olayda Zeki Ö., yolda yürüyen B.K.'nin yanına yaklaşarak araca davet etti. Korkan kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı. Zeki Ö. ise otomobille kadını takibi sürdürdü. B.K., aracıyla yanına tekrar yaklaşıp sözlü olarak tacizde bulunan Zeki Ö.'ye yerden aldığı taşı fırlattı. Zeki Ö., bu sırada kadını kolundan yakalayıp, aracı hareket ettirdi. Zeki Ö., 250 metre aracıyla sürüklediği kadını daha sonra bıraktı. Zeki Ö.'nün kadını taciz etmesi ve araçla sürüklemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Avukat Güney, müvekkilinin yaşadığı olaya karşılık hem hapis cezasının hem tazminat bedelinin daha fazla olması gerektiğini belirterek, "Müvekkilin uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddete karşılık olarak manevi tazminat davası tarafımızca açılmış bunun akabinde de yerel mahkeme tarafından müvekkilime bu olayın karşılığında 15 bin TL tazminat uygun görüldü. Yolda bir kadını gerek fiziksel gerek sözlü taciz edip akabinde de kadını yol ortasında 200-250 metre sürüklemenin cezası ve bunun karşılığı maalesef ki manevi tazminat yönünden 15 bin TL ile sınırlı kaldı. 200-250 metre sürüklemenin cezası bu olmamalı. Hem hapis cezası hem manevi tazminat miktarının daha fazla olması gerekirdi" diye konuştu.