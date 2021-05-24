Otomobille sulama kanalına uçtu
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Otomobille sulama kanalına uçtu

Otomobille sulama kanalına uçtu
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de Nurperi Ayengin, park halindeyken çalıştırıp, kontrolünden çıkan otomobille sulama kanalına düşmesi sonucu yaralandı.

DÜZCE'de Nurperi Ayengin, park halindeyken çalıştırıp, kontrolünden çıkan otomobille sulama kanalına düşmesi sonucu yaralandı. 

Kaza, gece Beçiyörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Nurperi Ayengin, tarım sulama kanalının önüne park ettiği 34 HM 4617 plakalı otomobilini çalıştırdı. Ayengin, gaz pedalına yüklenince kontrolünden çıkan araçla sulama kanalına düştü. Otomobil, suyun az olduğu kanalda ters dönerken, Ayengin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sürücüyü otomobilden çıkardı. Yaralı Nurperi Ayengin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobil de çekici ile kanaldan çıkarıldı. 

 


Otomobille sulama kanalına uçtu
Otomobille sulama kanalına uçtu
Otomobille sulama kanalına uçtu
Otomobille sulama kanalına uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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