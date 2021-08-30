Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı

Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kesim köyünde meydana geldi. Köy yolunda seyir eden Suat Bilici (58) idaresindeki 26 TF 244 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Suat Bilici ve eşi ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suat Bilici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı
Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Kontrolünü kaybeden sürücü, ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Demet Şener Hande Erçel Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Balotelli Arda Turan Samet Aybaba Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Otomobille şarampole yuvarlanan çifti ölüm ayırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:56:07. #1.16#

title