Otomobille rögar kapağına çarptıktan sonra beton pompasının üzerine düştü

Kadıköy'de yaşanan talihsiz trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti



İSTANBUL - Kadıköy'de otomobiliyle yolda çıkıntı halde bulunan rögar kapağına çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten bağlantı yolunda bulunan beton pompasının üzerine düşen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe'de 34 PG 7482 plakalı otomobiliyle yan yolda ilerleyen Selim Kürşat Erdoğan yolda çıkıntı halinde bulunan rögar kapağına çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten beton pompasının üzerine düştü. Talihsiz kazada otomobil sürücüsü Selim Kürşat Erdoğan şoför mahallinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedenini, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olay yerinden geçtiği sırada kazayı gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "Rogar kapağına çarpıyor ve yükselip aşağıya düşüyor. O sırada buradan geçen beton pompasının üzerine düşüp, oradan yere devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti" diye konuştu.