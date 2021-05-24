Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emre Can Görücü idaresindeki 20 F 6081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünde çıkarak yan yola girdi. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen kasksız Deniz Çezik'in (27) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Görücü ile motosiklet sürücüsü Çezik ve arkasında bulunan Ahmet Çezik (26), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Çezik, hastanede doktorların yaptığı müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde motosikletle otomobilin çarpışması, motosikletin savrulması yer alıyor.

 


Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ahmet öldü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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